Ключевые вопросы по Украине должны решать Москва и Киев, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что ключевые вопросы в урегулировании должны решать Россия и Украина.
- США и другие страны могут выступить гарантами, создавая условия для урегулирования.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Ключевые вопросы в урегулировании должны решать Россия и Украина, а США и другие страны могут выступить гарантами, заявил президент РФ Владимир Путин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.