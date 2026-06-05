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Ключевые вопросы по Украине должны решать Москва и Киев, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2026
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18:22 05.06.2026 (обновлено: 19:46 05.06.2026)
Ключевые вопросы по Украине должны решать Москва и Киев, заявил Путин

Путин: ключевые вопросы по Украине должны решать Москва и Киев

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что ключевые вопросы в урегулировании должны решать Россия и Украина.
  • США и другие страны могут выступить гарантами, создавая условия для урегулирования.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Ключевые вопросы в урегулировании должны решать Россия и Украина, а США и другие страны могут выступить гарантами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ключевые вопросы должны решать между собой Россия и Украина, а наши коллеги и в Соединенных Штатах, и в других регионах мира могут только создать условия и выступить гарантами", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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