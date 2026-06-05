Путин упомянул об узурпации власти, говоря о ситуации на Украине

"Если удерживать власть вне рамок конституции, это называется узурпация власти, это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться, надо идти на выборы. И всем бы посоветовал. Тем более, что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли. Непонятно, почему", - сказал Путин в ходе заседания.