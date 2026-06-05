Путин упомянул об узурпации власти, говоря о ситуации на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин указал, что узурпация власти является уголовным преступлением.
- Путин призвал идти на выборы и отметил, что на Украине затихли разговоры о предстоящих выборах.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Узурпация власти является уголовным преступлением, указал президент России Владимир Путин, говоря о ситуации на Украине.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
"Если удерживать власть вне рамок конституции, это называется узурпация власти, это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться, надо идти на выборы. И всем бы посоветовал. Тем более, что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли. Непонятно, почему", - сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.