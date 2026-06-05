Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что изоляции России не было.
- По его словам, инициатором попыток изоляции России была прежняя администрация США, за которой последовали страны Европы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Изоляции России не было, были только попытки, которые предпринимала прошлая администрация США, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Изоляции не было изначально. Инициатором попыток этой изоляции была прежняя администрация Соединенных Штатов, и потом сателлиты в Европе за этим последовали. Они на сегодняшний день преуспели в этом больше администрации США. Но ее (изоляции - ред.) и не было изначально", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.