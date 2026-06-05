Путин рассказал о поддержке регионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что до 2030 года регионы получат поддержку по линии инфраструктурных бюджетных кредитов еще на 750 миллиардов рублей.
- За последние четыре года им было выделено свыше триллиона рублей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Бюджет России окажет регионам поддержку по линии инфраструктурных бюджетных кредитов еще на 750 миллиардов рублей до 2030 года, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
"Будем и дальше оказывать здесь финансовую поддержку регионам, в том числе по линии инфраструктурных бюджетных кредитов, за последние четыре года через этот инструмент регионам было выделено свыше триллиона рублей. До 2030 года планируем направить еще 750 миллиардов", - сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.