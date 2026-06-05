В России один из самых низких уровней безработицы, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уровень безработицы в России — один из самых низких среди промышленно-развитых стран, он составляет примерно 2,2% экономически активного населения.
- Президент РФ Владимир Путин заявил об этом в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Уровень безработицы в России - один из самых низких среди промышленно-развитых стран, всего 2,2% - это очень хороший результат, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
Путин рассказал о поддержке регионов
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По последним данным Росстата, безработица в стране в марте составила 2,2%. Исторический минимум был зафиксирован в августе прошлого года - 2,1%, с тех пор показатель колебался в районе 2,1-2,2%.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ОнлайнПленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж
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