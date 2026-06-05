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В России один из самых низких уровней безработицы, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:00 05.06.2026 (обновлено: 17:07 05.06.2026)
В России один из самых низких уровней безработицы, заявил Путин

Путин: в РФ один из самых низких уровней безработицы среди развитых стран

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уровень безработицы в России — один из самых низких среди промышленно-развитых стран, он составляет примерно 2,2% экономически активного населения.
  • Президент РФ Владимир Путин заявил об этом в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Уровень безработицы в России - один из самых низких среди промышленно-развитых стран, всего 2,2% - это очень хороший результат, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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России один из самых низких уровней безработицы среди всех промышленно-развитых стран - он составляет примерно 2,2% экономически активного населения. Это очень хороший результат по сравнению с другими развитыми государствами", - сказал Путин в ходе заседания.
По последним данным Росстата, безработица в стране в марте составила 2,2%. Исторический минимум был зафиксирован в августе прошлого года - 2,1%, с тех пор показатель колебался в районе 2,1-2,2%.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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