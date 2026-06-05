Путин оценил рост электронной коммерции в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что электронная коммерция в России растет на 30% в год.
- Россия входит в число мировых лидеров по динамике роста электронной коммерции.
- Высокие показатели роста электронной коммерции свидетельствуют о качестве российских платформенных решений.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Электронная коммерция в России растет на 30% в год, страна входит по этому показателю в число мировых лидеров, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
Президент подчеркнул, что высокие показатели говорят о качестве российских платформенных решений, которые приносят выгоду и отечественным производителям, и зарубежным поставщикам.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.