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Путин оценил рост электронной коммерции в России - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:57 05.06.2026 (обновлено: 17:03 05.06.2026)
Путин оценил рост электронной коммерции в России

Путин заявил, что электронная коммерция в России растет на 30 процентов в год

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что электронная коммерция в России растет на 30% в год.
  • Россия входит в число мировых лидеров по динамике роста электронной коммерции.
  • Высокие показатели роста электронной коммерции свидетельствуют о качестве российских платформенных решений.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Электронная коммерция в России растет на 30% в год, страна входит по этому показателю в число мировых лидеров, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
«
"Заметные результаты у России в платформизации, если можно так говорить, по внедрению во все сферы экономики, по динамике роста электронной коммерции порядка 30% в год у нас наблюдается. Наша страна находится в числе глобальных лидеров по этому показателю", - сказал Путин в ходе заседания.
Президент подчеркнул, что высокие показатели говорят о качестве российских платформенных решений, которые приносят выгоду и отечественным производителям, и зарубежным поставщикам.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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