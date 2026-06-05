Позиции России в мире должны стать более прочными, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что позиции России в мире и ее суверенитет должны становиться более прочными.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Позиции России в мире и ее суверенитет должны становиться более прочными, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
"Главное, что мы сохранили - это основы макроэкономической политики. Уверен, что движение вперед и вверх будет обеспечено. Необходимо, чтобы эти тенденции закреплялись, а позиции нашей страны в мире, наш суверенитет становились более прочными", - сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.