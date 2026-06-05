Путин рассказал о ключевой задаче властей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что запуск нового инвестиционного цикла является ключевой задачей властей.
- Рост инвестиций назван важнейшим индикатором эффективности экономики.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Запуск нового инвестиционного цикла в России является ключевой задачей властей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Обращаю внимание - запуск нового инвестиционного цикла является ключевой... задачей властей, а рост инвестиций - важнейшим индикатором эффективности экономики", - сказал глава государства на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.