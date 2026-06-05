Путин рассказал о ключевой задаче властей

"Обращаю внимание - запуск нового инвестиционного цикла является ключевой... задачей властей, а рост инвестиций - важнейшим индикатором эффективности экономики", - сказал глава государства на пленарном заседании ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.