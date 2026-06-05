Путин назвал ситуацию на Украине поводом для неконкурентной борьбы Запада

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Запад ищет поводы для введения ограничений в отношении других стран в целях неконкурентной борьбы.
- Поводом для таких ограничений в отношении России стала ситуация на Украине.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Запад ищет поводы, вводя ограничения для неконкурентной борьбы в отношении стран, для России таким повод стала ситуация на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
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"Мы с вами понимаем, что вопрос в недобросовестной конкуренции. Поводы могут быть разные, они всегда найдутся. Как в нашем случае конфликт на Украине", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.