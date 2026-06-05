Путин назвал ситуацию на Украине поводом для неконкурентной борьбы Запада

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Запад ищет поводы, вводя ограничения для неконкурентной борьбы в отношении стран, для России таким повод стала ситуация на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.