Чужие цифровые сервисы могут привести к зависимости, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что чужие цифровые сервисы могут привести к зависимости страны.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Чужие цифровые сервисы могут быть удобными, но затем приведут к зависимости страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Чужие сервисы поначалу могут быть удобными, но позднее обязательно проявится цена этой зависимости", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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