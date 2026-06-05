Россия занимает высокие позиции по развитию цифровых платформ, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия занимает высокие позиции по темпам внедрения цифровых платформ и решений в финансовой сфере, городских сервисах, здравоохранении и образовании, заявил Владимир Путин.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия занимает высокие позиции по темпам внедрения цифровых платформ и решений в финансовой сфере, в области городских сервисов, здравоохранении и образовании, заявил глава государства Владимир Путин.
В пятницу он принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
"Россия занимает высокие позиции в темпах внедрения цифровых платформ, торговых маркетплейсов, решений в финансовой сфере, в области городских сервисов, здравоохранения и образования", - сказал Путин в ходе заседания
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.