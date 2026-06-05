Госдолг еврозоны вырос до более чем 81 процента, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдолг еврозоны вырос до 81,7% от ВВП, заявил Путин.
- Худшие показатели у Греции (146%), Италии (137%) и Франции (115%).
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Госдолг еврозоны вырос до 81,7% от ВВП, худшие показатели у Греции, Италии и Франции, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер в пятницу участвует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.