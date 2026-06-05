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Давление на Россию сохраняется, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2026
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16:40 05.06.2026 (обновлено: 16:44 05.06.2026)
Давление на Россию сохраняется, заявил Путин

Путин: давление на Россию сохраняется, но есть новые партнерские отношения

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что давление на Россию сохраняется.
  • По словам Путина, у России стало шире пространство для маневра, появились новые партнерства, финансовые и технологические решения, а также более перспективные рынки.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Давление на Россию сохраняется, но у нее появились новые партнерские отношения, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
"Сохраняется давление на нашу страну, но вместе с тем у нас стало шире пространство для маневра. Появились новые партнерства, новые финансовые и технологические решения, мы осваиваем более перспективные рынки", - сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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