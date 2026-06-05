Давление на Россию сохраняется, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что давление на Россию сохраняется.
- По словам Путина, у России стало шире пространство для маневра, появились новые партнерства, финансовые и технологические решения, а также более перспективные рынки.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Давление на Россию сохраняется, но у нее появились новые партнерские отношения, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
"Сохраняется давление на нашу страну, но вместе с тем у нас стало шире пространство для маневра. Появились новые партнерства, новые финансовые и технологические решения, мы осваиваем более перспективные рынки", - сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.