Глобальная торговая система перестает быть западоцентричной, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что глобальная торговая система перестает быть западноцентричной.
- За 25 лет доля БРИКС в международной торговле товарами более чем удвоилась.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Глобальная торговая система перестает быть западноцентричной, заявил президент России Владимир Путин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
В Петербурге началось пленарное заседание ПМЭФ
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