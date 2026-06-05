Путин рассказал, когда мир становится более справедливым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает большее количество стран.
- Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает большее количество стран, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
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"Мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает все больше стран, когда возможности получают миллиарды людей, которые раньше были на периферии глобальной экономики", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.