Путин: Россия оценивает глобальные проблемы как колоссальные возможности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия оценивает глобальные проблемы не только как угрозу, но и как колоссальные возможности.
- По словам Путина, несмотря на давление, у России расширились возможности для маневра, появились новые партнерства, финансовые и технологические решения, а также более перспективные рынки.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия оценивает наблюдающиеся глобальные проблемы не только как угрозу, но и колоссальные возможности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия ощущает эти изменения в полной мере, сохраняется давление на нашу страну, но вместе с тем у нас стало шире пространство для маневра, появились новые партнерства, новые финансовые и технологические решения, мы осваиваем более перспективные рынки. Таким образом, Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозу, но и как колоссальные возможности", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
ОнлайнПленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж
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