Более 130 стран принимают участие в ПМЭФ, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Представители более 130 стран принимают участие в ПМЭФ-2026, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.