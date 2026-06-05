Более 130 стран принимают участие в ПМЭФ, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представители более чем 130 стран принимают участие в ПМЭФ-2026.
- ПМЭФ в этом году проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Представители более 130 стран принимают участие в ПМЭФ-2026, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Я хочу всех поприветствовать, участников, гостей. Россия, Санкт-Петербург вновь принимают руководителей ведущих компаний, бизнесменов, экспертов, в этом году из более чем 130 стран, для развития деловых контактов и установления новых связей", - отметил Путин во время пленарного заседания.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
В Петербурге началось пленарное заседание ПМЭФ
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