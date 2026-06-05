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Мурашко рассказал, чего ожидает от выступления Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2026
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12:43 05.06.2026
Мурашко рассказал, чего ожидает от выступления Путина на ПМЭФ

Мурашко: Путин всегда ярко и четко ставит задачи перед страной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что президент РФ Владимир Путин всегда ярко и четко ставит задачи перед правительством, страной и бизнесом.
  • Мурашко отметил, что Путин в ходе выступления на ПМЭФ всегда задает стратегическое направление и выражает позицию страны в международном масштабе.
  • Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всегда ярко и четко ставит задачи перед правительством, страной и бизнесом, заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопрос об ожиданиях от выступления главы государства на пленарной сессии ПМЭФ.
"Президент всегда ярко и четко демонстрирует те задачи перед правительством, страной, бизнесом. Мне кажется, слушают всегда эти выступления очень внимательно все", - сказал Мурашко.
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Он добавил, что президент в ходе выступления всегда задает стратегическое направление и выражает позицию страны в международном масштабе, рассказывает, в чем роль России и перспективы развития государства.
"Всегда президент говорит о внутренних задачах. Экономический форум фактически является такой площадкой, где много уделяется (внимания - ред.) и внутренним задачам, управляемым, и внешним. Поэтому, мне кажется, в этом сила этого форума", - заключил Мурашко.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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