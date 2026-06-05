Мурашко рассказал, чего ожидает от выступления Путина на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что президент РФ Владимир Путин всегда ярко и четко ставит задачи перед правительством, страной и бизнесом.
- Мурашко отметил, что Путин в ходе выступления на ПМЭФ всегда задает стратегическое направление и выражает позицию страны в международном масштабе.
- Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всегда ярко и четко ставит задачи перед правительством, страной и бизнесом, заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопрос об ожиданиях от выступления главы государства на пленарной сессии ПМЭФ.
"Президент всегда ярко и четко демонстрирует те задачи перед правительством, страной, бизнесом. Мне кажется, слушают всегда эти выступления очень внимательно все", - сказал Мурашко.
Он добавил, что президент в ходе выступления всегда задает стратегическое направление и выражает позицию страны в международном масштабе, рассказывает, в чем роль России и перспективы развития государства.
"Всегда президент говорит о внутренних задачах. Экономический форум фактически является такой площадкой, где много уделяется (внимания - ред.) и внутренним задачам, управляемым, и внешним. Поэтому, мне кажется, в этом сила этого форума", - заключил Мурашко.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.