Мурашко рассказал, чего ожидает от выступления Путина на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что президент РФ Владимир Путин всегда ярко и четко ставит задачи перед правительством, страной и бизнесом.

Мурашко отметил, что Путин в ходе выступления на ПМЭФ всегда задает стратегическое направление и выражает позицию страны в международном масштабе.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всегда ярко и четко ставит задачи перед правительством, страной и бизнесом, заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопрос об ожиданиях от выступления главы государства на пленарной сессии ПМЭФ.

"Президент всегда ярко и четко демонстрирует те задачи перед правительством, страной, бизнесом. Мне кажется, слушают всегда эти выступления очень внимательно все", - сказал Мурашко

Он добавил, что президент в ходе выступления всегда задает стратегическое направление и выражает позицию страны в международном масштабе, рассказывает, в чем роль России и перспективы развития государства.

"Всегда президент говорит о внутренних задачах. Экономический форум фактически является такой площадкой, где много уделяется (внимания - ред.) и внутренним задачам, управляемым, и внешним. Поэтому, мне кажется, в этом сила этого форума", - заключил Мурашко.