ВТБ и Пулково договорились о развитии цифровых сервисов и социнициатив

ВТБ и Пулково договорились о развитии цифровых сервисов и социнициатив

© Фото : пресс-служба ВТБ ВТБ и Пулково договорились о развитии цифровых сервисов и социнициатив

ВТБ и Пулково договорились о развитии цифровых сервисов и социнициатив

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ВТБ и Пулково подписали на ПМЭФ–2026 меморандум о стратегическом сотрудничестве, компании договорились о развитии совместных цифровых и социальных проектов, включая сервисы на базе биометрии и развитие банковской инфраструктуры, сообщает пресс-служба банка.

Меморандум подписали член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер и генеральный директор ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" (оператор аэропорта Пулково).

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет развитие сервисов на базе Единой биометрической системы (ЕБС). В преддверии ПМЭФ в Пулково заработал сервис "Мигом" от Центра биометрических технологий, который ускоряет прохождение предполетных процедур и посадку на рейс по биометрии. В зоне вылета внутренних авиалиний аэропорта открылась специальная клиентская локация.

"Сегодня технологические решения должны не просто быть инновационными, а приносить человеку понятную практическую пользу – экономить время, делать сервис удобнее и доступнее. Вместе с Пулково мы выстраиваем долгосрочное партнерство, в котором цифровые технологии, клиентский сервис и социальные инициативы дополняют друг друга и формируют современную среду для миллионов людей", – отметил Брейтенбихер.

Отдельным направлением взаимодействия станет развитие зарплатного проекта для сотрудников аэропорта и расширение банковской инфраструктуры на его территории. В ближайшей перспективе здесь появится удаленная точка обслуживания ВТБ, что повысит доступность банковских сервисов для сотрудников.

Стороны также продолжат сотрудничество в рамках социальных и корпоративных инициатив. С 2024 года ВТБ выступает партнером забега по взлетно-посадочной полосе Пулково – единственного мероприятия такого формата в России.

На период ПМЭФ–2026 иностранцам в Пулково доступно оформление комплексного пакета услуг, включающего в себя получение учетной записи в Госуслуги, сдачу биометрии, выдачу сим-карты ВТБ Мобайл, дебетовой карты с повышенным кешбэком на отдельные популярные категории.