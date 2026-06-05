Рейтинг@Mail.ru
ВТБ и Пулково договорились о развитии цифровых сервисов и социнициатив - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
15:55 05.06.2026
ВТБ и Пулково договорились о развитии цифровых сервисов и социнициатив

ВТБ и Пулково на ПМЭФ договорились о развитии цифровых сервисов и социнициатив

© Фото : пресс-служба ВТБВТБ и Пулково договорились о развитии цифровых сервисов и социнициатив
ВТБ и Пулково договорились о развитии цифровых сервисов и социнициатив - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : пресс-служба ВТБ
ВТБ и Пулково договорились о развитии цифровых сервисов и социнициатив
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ВТБ и Пулково подписали на ПМЭФ–2026 меморандум о стратегическом сотрудничестве, компании договорились о развитии совместных цифровых и социальных проектов, включая сервисы на базе биометрии и развитие банковской инфраструктуры, сообщает пресс-служба банка.
Меморандум подписали член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер и генеральный директор ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" (оператор аэропорта Пулково).
Одним из ключевых направлений сотрудничества станет развитие сервисов на базе Единой биометрической системы (ЕБС). В преддверии ПМЭФ в Пулково заработал сервис "Мигом" от Центра биометрических технологий, который ускоряет прохождение предполетных процедур и посадку на рейс по биометрии. В зоне вылета внутренних авиалиний аэропорта открылась специальная клиентская локация.
"Сегодня технологические решения должны не просто быть инновационными, а приносить человеку понятную практическую пользу – экономить время, делать сервис удобнее и доступнее. Вместе с Пулково мы выстраиваем долгосрочное партнерство, в котором цифровые технологии, клиентский сервис и социальные инициативы дополняют друг друга и формируют современную среду для миллионов людей", – отметил Брейтенбихер.
Отдельным направлением взаимодействия станет развитие зарплатного проекта для сотрудников аэропорта и расширение банковской инфраструктуры на его территории. В ближайшей перспективе здесь появится удаленная точка обслуживания ВТБ, что повысит доступность банковских сервисов для сотрудников.
Стороны также продолжат сотрудничество в рамках социальных и корпоративных инициатив. С 2024 года ВТБ выступает партнером забега по взлетно-посадочной полосе Пулково – единственного мероприятия такого формата в России.
На период ПМЭФ–2026 иностранцам в Пулково доступно оформление комплексного пакета услуг, включающего в себя получение учетной записи в Госуслуги, сдачу биометрии, выдачу сим-карты ВТБ Мобайл, дебетовой карты с повышенным кешбэком на отдельные популярные категории.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
ПМЭФ-2026ВТБ (банк)Пулково (аэропорт)ВТБ Мобайл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала