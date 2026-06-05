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"Промомед" рассказал о работе системы обеспечения лекарствами в России - РИА Новости, 05.06.2026
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08:35 05.06.2026
"Промомед" рассказал о работе системы обеспечения лекарствами в России

Белый: система обеспечения лекарствами в России работает планово

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Система обеспечения лекарствами в России работает планово, несмотря на санкции.
  • Государство имеет инструменты для замещения недостающих препаратов, включая использование изобретений без разрешения правообладателя и выдачу принудительных лицензий.
  • Председатель совета директоров фармацевтической компании «Промомед» Петр Белый подчеркнул стабильность и планомерное развитие системы обеспечения лекарствами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Система обеспечения лекарствами в России работает планово, несмотря на санкции, у государства имеются инструменты для замещения недостающих препаратов, заявил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель совета директоров фармацевтической компании "Промомед" Петр Белый.
"Медицина - вне санкций. Вопросы спасения жизни интернациональны, эти гуманитарные ценности зафиксированы и Уставом ООН, и конституцией каждой развитой страны. Вопросы охраны здоровья, жизни и здоровья граждан - бесценны. Они не могут подпадать ни под какие ограничения. Тем не менее, мы видим, что есть ряд случаев, когда компании вынуждены отзывать свои лекарства с рынка России, не поставлять их", - рассказал агентству Белый.
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Он отметил, что на этот случай государство разработало целый ряд механизмов, чтобы обеспечивать российских пациентов такими препаратами.
"Мы говорим и о разрешениях на использование изобретений без разрешения правообладателя, которые выдает правительство России. Есть такие препараты, в частности первое поколение, GLP-1 – агонистов (инновационный класс лекарственных препаратов для лечения сахарного диабета 2 типа и ожирения – ред.). Есть судебная практика, когда в суде в порядке статьи 13.62 Гражданского кодекса РФ компания получает аналогичное разрешение – называется "принудительная лицензия" на профессиональном языке", - пояснил Белый, назвав такие случаи "точечными".
По его словам, в целом система работает очень стабильно и развивается планово.
"Но там, где есть вот такие точечные выпадения, там у государства имеются инструменты, и индустрия наша достаточно сильная, очень сильная для того, чтобы эти выпадения заместить", - подчеркнул Белый.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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