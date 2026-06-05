В Смоленской области создадут новую площадку для размещения производств

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Вяземском округе Смоленской области будет создана новая площадка "Бородино" с готовой инфраструктурой для размещения производств, преимущественно пищевой продукции, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Соглашение о реализации проекта закрепили в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума с ООО "ВПК".

ООО "ВПК" занимается производством безалкогольных напитков. Компания уже реализовала в регионе инвестиционный проект по расширению действующего производства, запустив вторую линию розлива.

"Новый проект предусматривает создание современной индустриальной площадки с производственными, складскими и административными помещениями общей площадью порядка 7 гектаров. На территории планируется разместить предприятия по выпуску напитков, соков, детского питания, кондитерских изделий и упаковки. Общий объем инвестиций составит порядка 3 миллиардов рублей. Реализация проекта рассчитана до 2031 года", – написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".