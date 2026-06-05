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В Смоленской области создадут новую площадку для размещения производств - РИА Новости, 05.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
10:16 05.06.2026
В Смоленской области создадут новую площадку для размещения производств

Площадку "Бородино" для размещения производств возведут в Смоленской области

© РИА Новости / Виталий БелоусовВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Вяземском округе Смоленской области будет создана новая площадка "Бородино" с готовой инфраструктурой для размещения производств, преимущественно пищевой продукции, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Соглашение о реализации проекта закрепили в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума с ООО "ВПК".
ООО "ВПК" занимается производством безалкогольных напитков. Компания уже реализовала в регионе инвестиционный проект по расширению действующего производства, запустив вторую линию розлива.
"Новый проект предусматривает создание современной индустриальной площадки с производственными, складскими и административными помещениями общей площадью порядка 7 гектаров. На территории планируется разместить предприятия по выпуску напитков, соков, детского питания, кондитерских изделий и упаковки. Общий объем инвестиций составит порядка 3 миллиардов рублей. Реализация проекта рассчитана до 2031 года", – написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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