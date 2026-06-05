Раскрыто, сколько итальянских компаний имеют производство в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Около 70–80 итальянских компаний имеют производство в России.
- Итальянские компании продолжают успешно работать на российском рынке, несмотря на европейские санкции.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Около 70-80 итальянских компаний имеют производство в России, итальянский бизнес хорошо себя чувствует на российском рынке, заявил в интервью РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.
"У нас в районе 70-80 итальянских компаний, которые имеют производство в России. Большинство из этих компаний имеют положительные результаты", - сказал Торрембини на полях ПМЭФ.
По его словам, итальянские компании в условиях европейских санкций против России находятся "между молотом и наковальней", но несмотря на это, продолжают успешно работать.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.