Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прибалтийские республики опасаются, что Россия подаст на них в Международный суд ООН за ущемление прав русскоязычных граждан.
- Латвия, Литва и Эстония отвергают обвинения в дискриминации русскоязычных.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Прибалтийские республики боятся иска России в Международный суд ООН за ущемление прав проживающих на их территории русскоязычных граждан, пишет Le Monde.
Прибалтийские страны отвергают обвинения в свой адрес, отмечает газета.
Издание приводит сведения латвийской разведки, что Россия якобы намерена использовать "юридическую войну" для дестабилизации своих противников.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что страны Балтии неоднократно призывали к международной ответственности в связи с продолжающимся там ущемлением прав русскоязычного населения, однако власти стран отказываются прекратить данную политику, а все попытки урегулировать разногласия путем переговоров оказываются безрезультатными.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что спорбудет передан в суд до конца нынешнего года. Также она отметила, что ввиду серьезности обвинений в нарушении прав русскоязычных Латвии, Литвы и Эстонии вряд ли удастся избежать рассмотрения иска в суде.