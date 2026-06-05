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"В скором времени". СМИ рассказали о панике в Прибалтике из-за шага России - РИА Новости, 05.06.2026
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15:15 05.06.2026
"В скором времени". СМИ рассказали о панике в Прибалтике из-за шага России

Le Monde: страны Балтии боятся иска РФ за ущемление прав русскоязычных

© РИА Новости / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкРига
Рига - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прибалтийские республики опасаются, что Россия подаст на них в Международный суд ООН за ущемление прав русскоязычных граждан.
  • Латвия, Литва и Эстония отвергают обвинения в дискриминации русскоязычных.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Прибалтийские республики боятся иска России в Международный суд ООН за ущемление прав проживающих на их территории русскоязычных граждан, пишет Le Monde.
"Эстония, Латвия и Литва опасаются, что Москва в скором времени подаст на них в суд за дискриминацию русскоязычных", — говорится в материале.
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На прошлой неделе российский МИД заявил, что Москва обратится в суд ООН из-за отказа Латвии, Литвы и Эстонии прекратить политику ущемления прав русских.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что страны Балтии неоднократно призывали к международной ответственности в связи с продолжающимся там ущемлением прав русскоязычного населения, однако власти стран отказываются прекратить данную политику, а все попытки урегулировать разногласия путем переговоров оказываются безрезультатными.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что спорбудет передан в суд до конца нынешнего года. Также она отметила, что ввиду серьезности обвинений в нарушении прав русскоязычных Латвии, Литвы и Эстонии вряд ли удастся избежать рассмотрения иска в суде.
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