Мирзиеев поблагодарил Путина за приглашение на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума поблагодарил российского президента Владимира Путина за приглашение на форум и радушный прием.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.