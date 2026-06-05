Мирзиеев поблагодарил Путина за приглашение на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поблагодарил президента России Владимира Путина за приглашение на Петербургский международный экономический форум и радушный прием.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума поблагодарил российского президента Владимира Путина за приглашение на форум и радушный прием.
"Прежде всего хотел бы выразить искреннюю признательность президенту Российской Федерации, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину, за приглашение и радушный прием, которая наша делегация уже несколько дней ощущает в Санкт-Петербурге", - сказал Мирзиеев в ходе выступления.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.