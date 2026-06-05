Рейтинг@Mail.ru
Мирзиеев поблагодарил Путина за приглашение на ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
17:23 05.06.2026
Мирзиеев поблагодарил Путина за приглашение на ПМЭФ

Мирзиеев поблагодарил Путина за приглашение на ПМЭФ и радушный прием

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПленарное заседание ПМЭФ-2026
Пленарное заседание ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пленарное заседание ПМЭФ-2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поблагодарил президента России Владимира Путина за приглашение на Петербургский международный экономический форум и радушный прием.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума поблагодарил российского президента Владимира Путина за приглашение на форум и радушный прием.
"Прежде всего хотел бы выразить искреннюю признательность президенту Российской Федерации, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину, за приглашение и радушный прием, которая наша делегация уже несколько дней ощущает в Санкт-Петербурге", - сказал Мирзиеев в ходе выступления.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Пленарное заседание ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Узбекистан готов работать с Россией в сфере мирного атома, заявил Мирзиеев
Вчера, 17:23
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж
 
ПМЭФ-2026ПолитикаУзбекистанШавкат МирзиеевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала