Путин рассказал об использовании беспилотников на фронте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что на поле боя паритет, на некоторых участках преимущество у России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об использовании беспилотников на фронте, заявил, что на поле боя паритет, на некоторых участках преимущество у России.
"На поле боя паритет, где-то у нас преимущество наблюдается на некоторых участках. То же самое касается и дальнобойной авиации самолетного типа", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.