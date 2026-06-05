В Нидерландах утвердили проект о повышении боеготовности армии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство Нидерландов утвердило законопроект о повышении боеготовности вооруженных сил и направило его в парламент.
- Документ должен ускорить процедуры подготовки армии к возможным военным угрозам на фоне ухудшения ситуации в сфере безопасности.
- Закон позволит военным более реалистично отрабатывать различные маневры на учениях и быстрее адаптироваться к новым технологиям.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Правительство Нидерландов утвердило законопроект о повышении боеготовности вооруженных сил и направило его в парламент, говорится в заявлении, которое распространил кабмин в пятницу.
"Окончательный вариант законопроекта о повышении боеготовности был утвержден сегодня советом министров и представлен на рассмотрение парламента", - говорится в заявлении кабмина.
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Сообщается, что документ должен ускорить процедуры подготовки армии к возможным военным угрозам на фоне ухудшения ситуации в сфере безопасности.
"Действующие законы и нормативные акты недостаточно соответствуют ситуации с безопасностью. Важно сохранять способность к длительному военному развертыванию и проводить более реалистичные учения на территории собственной страны", - отмечается в сообщении.
Закон позволит военным более реалистично отрабатывать ночные стрельбы, строительство окопов и использование беспилотников на учениях. Также он призван помочь армии Нидерландов быстрее адаптироваться к новым технологиям, таким как киберсредства и дроны.
После замечаний государственного совета в проект были внесены дополнительные гарантии, в том числе в сфере защиты данных и применения отдельных положений закона.
Теперь документ предстоит рассмотреть обеим палатам парламента Нидерландов.