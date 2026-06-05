Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах утвердили проект о повышении боеготовности армии - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 05.06.2026
В Нидерландах утвердили проект о повышении боеготовности армии

Правительство Нидерландов приняло закон о повышении боеготовности армии

© AP Photo / Phil NijhuisЗдание правительства Бинненхоф в Гааге
Здание правительства Бинненхоф в Гааге - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Phil Nijhuis
Здание правительства Бинненхоф в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство Нидерландов утвердило законопроект о повышении боеготовности вооруженных сил и направило его в парламент.
  • Документ должен ускорить процедуры подготовки армии к возможным военным угрозам на фоне ухудшения ситуации в сфере безопасности.
  • Закон позволит военным более реалистично отрабатывать различные маневры на учениях и быстрее адаптироваться к новым технологиям.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Правительство Нидерландов утвердило законопроект о повышении боеготовности вооруженных сил и направило его в парламент, говорится в заявлении, которое распространил кабмин в пятницу.
"Окончательный вариант законопроекта о повышении боеготовности был утвержден сегодня советом министров и представлен на рассмотрение парламента", - говорится в заявлении кабмина.
Амстердам - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Нидерландах готовятся к потенциальной войне НАТО с Россией
28 октября 2025, 12:25
Сообщается, что документ должен ускорить процедуры подготовки армии к возможным военным угрозам на фоне ухудшения ситуации в сфере безопасности.
"Действующие законы и нормативные акты недостаточно соответствуют ситуации с безопасностью. Важно сохранять способность к длительному военному развертыванию и проводить более реалистичные учения на территории собственной страны", - отмечается в сообщении.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
В Нидерландах рассказали о планах ЕС выделить Украине новый кредит
4 июня, 18:21
Закон позволит военным более реалистично отрабатывать ночные стрельбы, строительство окопов и использование беспилотников на учениях. Также он призван помочь армии Нидерландов быстрее адаптироваться к новым технологиям, таким как киберсредства и дроны.
После замечаний государственного совета в проект были внесены дополнительные гарантии, в том числе в сфере защиты данных и применения отдельных положений закона.
Теперь документ предстоит рассмотреть обеим палатам парламента Нидерландов.
Королева Нидерландов Максима - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
СМИ: королева Нидерландов пройдет военную подготовку в качестве резервиста
4 февраля, 04:16
 
В миреНидерланды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала