В Нидерландах утвердили проект о повышении боеготовности армии

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство Нидерландов утвердило законопроект о повышении боеготовности вооруженных сил и направило его в парламент.

Документ должен ускорить процедуры подготовки армии к возможным военным угрозам на фоне ухудшения ситуации в сфере безопасности.

Закон позволит военным более реалистично отрабатывать различные маневры на учениях и быстрее адаптироваться к новым технологиям.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Правительство Нидерландов утвердило законопроект о повышении боеготовности вооруженных сил и направило его в парламент, говорится в Правительство Нидерландов утвердило законопроект о повышении боеготовности вооруженных сил и направило его в парламент, говорится в заявлении , которое распространил кабмин в пятницу.

"Окончательный вариант законопроекта о повышении боеготовности был утвержден сегодня советом министров и представлен на рассмотрение парламента", - говорится в заявлении кабмина.

Сообщается, что документ должен ускорить процедуры подготовки армии к возможным военным угрозам на фоне ухудшения ситуации в сфере безопасности.

"Действующие законы и нормативные акты недостаточно соответствуют ситуации с безопасностью. Важно сохранять способность к длительному военному развертыванию и проводить более реалистичные учения на территории собственной страны", - отмечается в сообщении.

Закон позволит военным более реалистично отрабатывать ночные стрельбы, строительство окопов и использование беспилотников на учениях. Также он призван помочь армии Нидерландов быстрее адаптироваться к новым технологиям, таким как киберсредства и дроны.

После замечаний государственного совета в проект были внесены дополнительные гарантии, в том числе в сфере защиты данных и применения отдельных положений закона.