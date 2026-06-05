Лучшие практики поддержки креативного бизнеса внедрят в Рязанской области

РЯЗАНЬ, 5 июн - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что подписал на Петербургском международном экономическом форуме соглашение с АНО "Креативная экономика", предполагающее реализацию образовательных программ, привлечение экспертов и внедрение лучших практик поддержки креативного бизнеса.

"Подписали соглашение о сотрудничестве с АНО "Креативная экономика"… Будем развивать образовательные и просветительские программы, проводить совместные мероприятия, привлекать экспертов и внедрять лучшие практики поддержки креативного бизнеса", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".

По словам главы региона, в декабре область заключила соглашение с Агентством стратегических инициатив и представила стратегию развития креативных индустрий. Состоялся первый выпуск школы креативных индустрий, следующий большой проект в этой сфере - креативный кластер "Первая электростанция", который создается на территории бывшего хлебозавода № 1 в Рязани.

По данным пресс-службы правительства региона, в сфере креативных индустрий области работает более 5 тысяч специалистов. Объем креативной экономики в прошлом году составил почти 20 миллиардов рублей. К 2030 году планируется увеличить объем сектора до 55 миллиардов рублей.