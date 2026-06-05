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Лучшие практики поддержки креативного бизнеса внедрят в Рязанской области - РИА Новости, 05.06.2026
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
10:20 05.06.2026
Лучшие практики поддержки креативного бизнеса внедрят в Рязанской области

Глава Рязанской области Малков подписал соглашение с АНО "Креативная экономика"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Павел Малков
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РЯЗАНЬ, 5 июн - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что подписал на Петербургском международном экономическом форуме соглашение с АНО "Креативная экономика", предполагающее реализацию образовательных программ, привлечение экспертов и внедрение лучших практик поддержки креативного бизнеса.
"Подписали соглашение о сотрудничестве с АНО "Креативная экономика"… Будем развивать образовательные и просветительские программы, проводить совместные мероприятия, привлекать экспертов и внедрять лучшие практики поддержки креативного бизнеса", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
По словам главы региона, в декабре область заключила соглашение с Агентством стратегических инициатив и представила стратегию развития креативных индустрий. Состоялся первый выпуск школы креативных индустрий, следующий большой проект в этой сфере - креативный кластер "Первая электростанция", который создается на территории бывшего хлебозавода № 1 в Рязани.
По данным пресс-службы правительства региона, в сфере креативных индустрий области работает более 5 тысяч специалистов. Объем креативной экономики в прошлом году составил почти 20 миллиардов рублей. К 2030 году планируется увеличить объем сектора до 55 миллиардов рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Рязанская областьПМЭФПавел МалковРязань
 
 
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