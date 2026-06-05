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Врио губернатора Брянской области рассказал, что ему пожелал Путин - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
06:36 05.06.2026
Врио губернатора Брянской области рассказал, что ему пожелал Путин

Ковальчук рассказал, что Путин пожелал ему успехов во главе Брянской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕгор Ковальчук
Егор Ковальчук - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Егор Ковальчук. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Владимир Путин пожелал Егору Ковальчуку успехов при назначении его врио губернатора Брянской области.
  • Путин обратил внимание на сильные стороны региона и проблематику Брянской области, посоветовал усиливать преимущества и решать существующие проблемы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Егор Ковальчук в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал, что при назначении его на должность врио губернатора Брянской области президент Владимир Путин пожелал ему успехов и посоветовал усилить сильные стороны региона, а также решить проблемы области.
"Владимир Владимирович, как руководитель государства, разумеется, пожелал успехов. Это важно и для жителей Брянской области, для меня лично и, разумеется, для него как для руководителя всей Российской Федерации", - ответил Ковальчук на вопрос агентства о том, что пожелал ему Путин при назначении на должность.
По словам врио губернатора, президент в ходе разговора с ним обратил внимание на точки роста Брянской области и проблематику региона.
"Отметил сильные стороны региона, посоветовал… усиливать сильные стороны и решить все проблемные точки", - добавил Ковальчук.
Президент России 13 мая назначил Ковальчука врио губернатора Брянской области. В ходе ПМЭФ 4 июня Ковальчук заявил в интервью РИА Новости о готовности участвовать в сентябрьских выборах губернатора региона.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук на торжественной церемонии представления в здании правительства Брянской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026Брянская областьРоссияЕгор КовальчукВладимир Путин
 
 
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