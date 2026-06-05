Врио губернатора Брянской области рассказал, что ему пожелал Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Егор Ковальчук в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал, что при назначении его на должность врио губернатора Брянской области президент Владимир Путин пожелал ему успехов и посоветовал усилить сильные стороны региона, а также решить проблемы области.