Врио губернатора Брянской области рассказал, что ему пожелал Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин пожелал Егору Ковальчуку успехов при назначении его врио губернатора Брянской области.
- Путин обратил внимание на сильные стороны региона и проблематику Брянской области, посоветовал усиливать преимущества и решать существующие проблемы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Егор Ковальчук в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал, что при назначении его на должность врио губернатора Брянской области президент Владимир Путин пожелал ему успехов и посоветовал усилить сильные стороны региона, а также решить проблемы области.
"Владимир Владимирович, как руководитель государства, разумеется, пожелал успехов. Это важно и для жителей Брянской области, для меня лично и, разумеется, для него как для руководителя всей Российской Федерации", - ответил Ковальчук на вопрос агентства о том, что пожелал ему Путин при назначении на должность.
По словам врио губернатора, президент в ходе разговора с ним обратил внимание на точки роста Брянской области и проблематику региона.
"Отметил сильные стороны региона, посоветовал… усиливать сильные стороны и решить все проблемные точки", - добавил Ковальчук.
Президент России 13 мая назначил Ковальчука врио губернатора Брянской области. В ходе ПМЭФ 4 июня Ковальчук заявил в интервью РИА Новости о готовности участвовать в сентябрьских выборах губернатора региона.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.