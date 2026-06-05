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В МИД Кубы назвали ЕАЭС и БРИКС альтернативой мировому порядку Запада - РИА Новости, 05.06.2026
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01:34 05.06.2026
В МИД Кубы назвали ЕАЭС и БРИКС альтернативой мировому порядку Запада

Родригес: ЕАЭС и БРИКС стали альтернативой западному мировому порядку

© AP Photo / Ramon EspinosaФлаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаг Кубы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕАЭС и БРИКС представляют собой альтернативную модель международных отношений, заявила заместитель министра иностранных дел Кубы Анаянси Родригес.
  • Модель международных отношений ЕАЭС и БРИКС основана на международном праве, уважении суверенитета государств и взаимовыгодном сотрудничестве.
  • Куба поддерживает рабочие и дружеские связи со всеми странами ЕАЭС и государствами-участниками и партнерами БРИКС.
ГАВАНА, 5 июн - РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и БРИКС представляют собой альтернативную модель международных отношений, основанную на уважении международного права, суверенитета государств и взаимовыгодном сотрудничестве, заявила РИА Новости заместитель министра иностранных дел Кубы Анаянси Родригес.
"ЕАЭС и БРИКС - это объединения Глобального Юга ... которые представляют собой альтернативу сотрудничества и взаимодополняемости, альтернативу, показывающую, что возможен лучший мир, основанный на международном праве, уважении международных норм, включая нормы торговли", - сказала Родригес.
По ее словам, деятельность этих объединений демонстрирует возможность выстраивания взаимовыгодных отношений между государствами на принципах, закрепленных в Уставе ООН, включая невмешательство во внутренние дела государств, уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности стран.
"Они строят свои отношения не на идеологических союзах ... а на сотрудничестве, дружеских связях и взаимодополняемости между нашими странами и экономиками", - отметила собеседница агентства.
Куба, как напомнила Родригес, поддерживает рабочие и дружеские связи со всеми странами ЕАЭС и государствами-участниками и партнерами БРИКС.
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