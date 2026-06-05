В МИД Кубы назвали ЕАЭС и БРИКС альтернативой мировому порядку Запада

ГАВАНА, 5 июн - РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и БРИКС представляют собой альтернативную модель международных отношений, основанную на уважении международного права, суверенитета государств и взаимовыгодном сотрудничестве, заявила РИА Новости заместитель министра иностранных дел Кубы Анаянси Родригес.

"Они строят свои отношения не на идеологических союзах ... а на сотрудничестве, дружеских связях и взаимодополняемости между нашими странами и экономиками", - отметила собеседница агентства.