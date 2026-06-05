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Ярославская область на ПМЭФ подписала соглашений на 176 млрд руб - РИА Новости, 05.06.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
22:07 05.06.2026
Ярославская область на ПМЭФ подписала соглашений на 176 млрд руб

Инвестиционный портфель Ярославской области на ПМЭФ пополнился на 176 млрд руб

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев на ПМЭФ-2026
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на ПМЭФ-2026
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Инвестиционный портфель Ярославской области по итогам ПМЭФ-2026 пополнился на 176 миллиардов рублей, что почти вдвое больше, чем в 2026 году, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
"На Петербургском международном экономическом форуме мы подписали 21 соглашение на общую сумму 176 миллиардов рублей. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Проекты касаются разных сфер: промышленности, АПК, туризма, ИТ, строительства и других направлений", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.
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По словам губернатора, реализация даст региону более 3500 рабочих мест и в перспективе около 2 миллиардов рублей ежегодных налоговых поступлений в областной бюджет.
"Мы последовательно наращиваем инвестиционный портфель. С 2022 года привлекли около 600 миллиардов рублей. Сейчас в работе уже 93 проекта на 482,4 миллиарда рублей, которые создадут более 20 тысяч рабочих мест", - подчеркнул Евраев.
В числе подписанных на ПМЭФ документов соглашения о комплексном развитии территорий в Ярославле и Рыбинске с крупными российскими застройщиками – группой компаний "Русская Европа" и ООО "Железно Ярославль". Общая сумма инвестиций – 65 миллиардов рублей.
Также в перечне достигнутых договоренностей - соглашения с "ОДК – Газовые турбины", "ДБ Девелопмент", "Кондор-Эко", Уральским заводом противогололедных материалов и рядом других компаний. Соглашения направлены на развитие действующих производств и создание новых в Ярославле, Рыбинске, Ростове Великом, Тутаеве и Даниловском округе. Полный цикл импортозамещающего производства лекарственных препаратов будет создан в Ярославской области компанией "Р-Фарм". Современный медцентр построит в Ярославле АО "Ярославский технический углерод имени В.Ю. Орлова".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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