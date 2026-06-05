Шохин: снижение порога НДС для малого бизнеса надо фиксировать на три года

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин предложил зафиксировать порог годовой выручки малого бизнеса на уровне 20 миллионов рублей для перехода на уплату НДС.

Шохин считает, что этот порог нужно зафиксировать не менее чем на три года.

По его мнению, это будет иметь благоприятные последствия для малого бизнеса и Федеральной налоговой службы.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Порог годовой выручки в 20 миллионов рублей для перехода малого бизнеса на уплату НДС надо зафиксировать не менее чем на три года, заявил РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Президент России Владимир Путин , выступая на пленарной сессии ПМЭФ, предложил отказаться от снижения порога годовой выручки малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения, до наступления которого компании могут не платить НДС, и зафиксировать его на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей "чем дольше, тем лучше".

"Я думаю, не меньше трех лет", – сказал Шохин , отвечая на вопрос о сроке, на который, по его мнению, нужно зафиксировать этот порог.

Шохин признал, что президент не назвал конкретные сроки. "Нам осталось убедить (Минфин - ред.) в трехлетней бюджетной и налоговой политике эти 20 миллионов зафиксировать" - сказал глава РСПП

По мнению Шохина, такой шаг будет иметь благоприятные последствия как для малого бизнеса, так и для Федеральной налоговой службы.

"Во-первых, у бизнеса появится уверенность, и он не будет готовиться к следующему этапу дробления. Одновременно ФНС отработает все механизмы противодействия дроблению на уровне 20 миллионов", - пояснил он.