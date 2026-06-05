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Сербский министр заявил о важности надежных поставок российского газа - РИА Новости, 05.06.2026
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08:58 05.06.2026
Сербский министр заявил о важности надежных поставок российского газа

Попович: Сербии очень важны надежные поставки российского газа

© AP Photo / Bela SzandelszkyСотрудник газоприемной станции
Сотрудник газоприемной станции - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Bela Szandelszky
Сотрудник газоприемной станции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович заявил, что надежные поставки российского газа важны для Сербии в условиях изменений на энергетическом рынке.
  • Ненад Попович и глава МИД России Сергей Лавров провели переговоры, на которых обсудили, в том числе, поставки газа.
  • Благодаря тесной кооперации между Россией и Сербией Белград получает газ по самым низким ценам в Европе и по самым лучшим условиям поставок.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Надежные поставки российского газа очень важны для Сербии в условиях происходящих изменений на энергетическом рынке в мире, заявил РИА Новости министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович.
В четверг Попович и глава МИД России Сергей Лавров провели переговоры на полях ПМЭФ. Стороны обсудили ситуацию в Косово, торгово-экономическое сотрудничество России и Сербии, включая поставки газа.
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"Сегодня, в эти времена тектонических изменений на рынке, энергетическом рынке во всем мире, для Сербии, для сербской экономики, для сербских граждан очень важны надежные поставки газа из Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.
Как отметил политик, благодаря тесной кооперации между Россией и Сербией Белград получает газ по самым низким ценам в Европе и по самым лучшим условиям поставок.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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