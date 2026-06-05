Сербский министр заявил о важности надежных поставок российского газа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович заявил, что надежные поставки российского газа важны для Сербии в условиях изменений на энергетическом рынке.
- Ненад Попович и глава МИД России Сергей Лавров провели переговоры, на которых обсудили, в том числе, поставки газа.
- Благодаря тесной кооперации между Россией и Сербией Белград получает газ по самым низким ценам в Европе и по самым лучшим условиям поставок.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Надежные поставки российского газа очень важны для Сербии в условиях происходящих изменений на энергетическом рынке в мире, заявил РИА Новости министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович.
В четверг Попович и глава МИД России Сергей Лавров провели переговоры на полях ПМЭФ. Стороны обсудили ситуацию в Косово, торгово-экономическое сотрудничество России и Сербии, включая поставки газа.
"Сегодня, в эти времена тектонических изменений на рынке, энергетическом рынке во всем мире, для Сербии, для сербской экономики, для сербских граждан очень важны надежные поставки газа из Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.