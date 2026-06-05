Сербский министр заявил о важности надежных поставок российского газа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Надежные поставки российского газа очень важны для Сербии в условиях происходящих изменений на энергетическом рынке в мире, заявил РИА Новости министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович.

"Сегодня, в эти времена тектонических изменений на рынке, энергетическом рынке во всем мире, для Сербии, для сербской экономики, для сербских граждан очень важны надежные поставки газа из Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.