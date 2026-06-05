Бойцам, вернувшимся из украинского плена, окажут помощь, заявила Лантратова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вернулись 185 российских военнослужащих, которых обменяли на 185 военнопленных ВСУ.
- Вернувшимся бойцам будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Вернувшимся из украинского плена бойцам будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь, работа по возвращению россиян продолжается, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Минобороны в пятницу сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 185 российских военнослужащих. Взамен были переданы 185 военнопленных ВСУ.
"На Родину вернулись 185 российских военнослужащих. Нашим бойцам будет оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Работа по возвращению наших граждан продолжается. В ней участвуют государственные органы, военное ведомство, международные структуры и институт Уполномоченного по правам человека", - сказала Лантратова.