Бойцам, вернувшимся из украинского плена, окажут помощь, заявила Лантратова

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Вернувшимся из украинского плена бойцам будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь, работа по возвращению россиян продолжается, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.