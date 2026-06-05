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Бойцам, вернувшимся из украинского плена, окажут помощь, заявила Лантратова - РИА Новости, 05.06.2026
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14:17 05.06.2026 (обновлено: 14:28 05.06.2026)
Бойцам, вернувшимся из украинского плена, окажут помощь, заявила Лантратова

Лантратова: бойцам, вернувшимся из украинского плена, окажут необходимую помощь

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вернулись 185 российских военнослужащих, которых обменяли на 185 военнопленных ВСУ.
  • Вернувшимся бойцам будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Вернувшимся из украинского плена бойцам будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь, работа по возвращению россиян продолжается, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Минобороны в пятницу сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 185 российских военнослужащих. Взамен были переданы 185 военнопленных ВСУ.
"На Родину вернулись 185 российских военнослужащих. Нашим бойцам будет оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Работа по возвращению наших граждан продолжается. В ней участвуют государственные органы, военное ведомство, международные структуры и институт Уполномоченного по правам человека", - сказала Лантратова.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныЯна Лантратова
 
 
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