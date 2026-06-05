Краткий пересказ от РИА ИИ Институт национальной памяти Польши начинает новые поиски жертв Волынской резни на Украине.

Поисковые работы запланированы на период с 8 по 18 июня 2026 года в Гуте Пеняцкой, на территории бывшей Тернопольской области.

ВАРШАВА, 5 июн - РИА Новости. Институт национальной памяти Польши начинает новые поиски жертв Волынской резни на Украине, сообщает Институт национальной памяти Польши начинает новые поиски жертв Волынской резни на Украине, сообщает канцелярия премьера республики.

"Восьмого июня 2026 года начинаются поисковые работы в Гуте Пеняцкой, на территории бывшей Тернопольской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работы будет вести Институт национальной памяти Польши при участии представителей министерства культуры и национального наследия республики.

Срок поисковых работ запланирован до 18 июня.

Гута Пеняцкая была большой польской деревней, насчитывающей более 170 дворов, в которой функционировал сильный центр самообороны, сотрудничавший с Армией Крайовой. В период обострения нападений украинских националистов в деревне также скрывалось мирное население из близлежащих населенных пунктов и беженцы еврейской национальности. Двадцать восьмого февраля 1944 года на деревню напали солдаты 4-го полицейского полка СС, состоящего из украинских добровольцев, при участии подразделений УПА * и местных военизированных групп украинских националистов.

Поляки, находившиеся в деревне, в том числе женщины, дети и старики, были зверски убиты, а деревня полностью разграблена, а затем сожжена. Трагедию пережили лишь немногие.

Самым сложным в польско-украинских отношениях является вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА*. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.

За несколько лет Польша с трудом получила разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни в двух местах на территории Украины