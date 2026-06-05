В Польше сообщили о начале новых поисков жертв Волынской резни

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Институт национальной памяти Польши начинает новые поиски жертв Волынской резни на Украине.
- Поисковые работы запланированы на период с 8 по 18 июня 2026 года в Гуте Пеняцкой, на территории бывшей Тернопольской области.
ВАРШАВА, 5 июн - РИА Новости. Институт национальной памяти Польши начинает новые поиски жертв Волынской резни на Украине, сообщает канцелярия премьера республики.
"Восьмого июня 2026 года начинаются поисковые работы в Гуте Пеняцкой, на территории бывшей Тернопольской области", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что работы будет вести Институт национальной памяти Польши при участии представителей министерства культуры и национального наследия республики.
Срок поисковых работ запланирован до 18 июня.
Гута Пеняцкая была большой польской деревней, насчитывающей более 170 дворов, в которой функционировал сильный центр самообороны, сотрудничавший с Армией Крайовой. В период обострения нападений украинских националистов в деревне также скрывалось мирное население из близлежащих населенных пунктов и беженцы еврейской национальности. Двадцать восьмого февраля 1944 года на деревню напали солдаты 4-го полицейского полка СС, состоящего из украинских добровольцев, при участии подразделений УПА* и местных военизированных групп украинских националистов.
Поляки, находившиеся в деревне, в том числе женщины, дети и старики, были зверски убиты, а деревня полностью разграблена, а затем сожжена. Трагедию пережили лишь немногие.
Украина разрешила Польше эксгумировать останки жертв Волынской резни
13 октября 2025, 15:59
Самым сложным в польско-украинских отношениях является вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА*. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
За несколько лет Польша с трудом получила разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни в двух местах на территории Украины.
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