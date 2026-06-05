Зампредседателя КНР рассказал о совместной работе Китая с Россией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости . Китай намерен вместе с Россией развивать мир, в котором воцарятся толерантность и взаимовыгодное сотрудничество, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн на пленарном заседании ПМЭФ.

"Китай намерен с Россией, а также с другими странами укреплять взаимодействие в рамках инициативы по глобальному управлению, сообща развивать мир, где воцарится открытость, толерантность, равноправие, справедливость и взаимовыгодное сотрудничество", - сказал он.