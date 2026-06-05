Зампредседателя КНР рассказал о совместной работе Китая с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Китай намерен вместе с Россией и другими странами развивать мир, основанный на толерантности и взаимовыгодном сотрудничестве.
- Заместитель председателя КНР Хань Чжэн сделал заявление на пленарном заседании ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Китай намерен вместе с Россией развивать мир, в котором воцарятся толерантность и взаимовыгодное сотрудничество, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн на пленарном заседании ПМЭФ.
"Китай намерен с Россией, а также с другими странами укреплять взаимодействие в рамках инициативы по глобальному управлению, сообща развивать мир, где воцарится открытость, толерантность, равноправие, справедливость и взаимовыгодное сотрудничество", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.