Путин оценил макроэкономические показатели в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин сообщил, что макроэкономические показатели в России стабильные.
- Фундаментальная основа российской экономики стабильна и имеет хорошую перспективу развития, несмотря на все сложности.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Макроэкономические показатели в России стабильные, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Макроэкономические показатели стабильные, хочу ещё раз это подчеркнуть", - сказал Путин в ходе пленарного заседания на ПМЭФ.
По его словам, несмотря на все сложности, фундаментальная основа российской экономики стабильна и имеет хорошую перспективу развития.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.