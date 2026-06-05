Пострадавшие при атаке БПЛА в Азовском море дали показания

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представители правоохранительных органов РФ встретились с пострадавшими при атаке в Азовском море и взяли у них показания.
- Ранним утром 5 июня в Азовском море были атакованы теплоходы «Натра» и «Циркон», следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно, на обоих судах есть погибшие и раненые.
БАКУ, 5 июн – РИА Новости. Представители правоохранительных органов РФ встретились с пострадавшими при атаке в Азовском море и взяли у них показания, сообщает азербайджанское агентство АПА.
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"Представители правоохранительных органов также встретились с пострадавшими и взяли у них показания. В ходе опроса стали известны некоторые подробности произошедшего", - говорится в сообщении.
По информации МИД РФ, полученной из российских компетентных органов, ранним утром 5 июня в Азовском море были атакованы теплоходы "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно. На обоих судах есть погибшие и раненые, в том числе граждане Азербайджана. Азербайджанский МИД заявил, что в Азовском море были атакованы беспилотниками два грузовых судна с 25 гражданами страны на борту, пять из них погибли.