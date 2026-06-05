Синоптик рассказала, где пройдут грозы и заморозки на выходных

Краткий пересказ от РИА ИИ На выходных дожди ожидаются в горах Ингушетии, а также в Калининградской, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

В горах Ингушетии с 6 по 8 июня может выпасть 25–50 миллиметров осадков.

В Бурятии и Забайкальском крае на выходных ожидаются заморозки до –4 и –5 градусов соответственно.

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. На выходных дожди ожидаются в горах Ингушетии, в Калининградской, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, а заморозки в Бурятии и Забайкальском крае, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

"С 6 по 8 июня в горах Ингушетии пройдет сильный дождь с грозой и за три дня там может выпасть 25-50 миллиметров осадков", - рассказала синоптик.

Она также добавила, что в субботу сильные дожди будут в Калининградской, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

"Атмосферный фронт принес сильные дожди в Калининградскую область, где в субботу ожидаются грозы. Далее фронт переместится на Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую области, где в выходные пройдут ливневые дожди с грозами", - объяснила Паршина.