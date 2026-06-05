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Синоптик рассказала, где пройдут грозы и заморозки на выходных - РИА Новости, 05.06.2026
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22:15 05.06.2026
Синоптик рассказала, где пройдут грозы и заморозки на выходных

Синоптик Паршина: на выходных в Ингушетии ожидаются сильные дожди с грозой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДождливая погода
Дождливая погода - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На выходных дожди ожидаются в горах Ингушетии, а также в Калининградской, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
  • В горах Ингушетии с 6 по 8 июня может выпасть 25–50 миллиметров осадков.
  • В Бурятии и Забайкальском крае на выходных ожидаются заморозки до –4 и –5 градусов соответственно.
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. На выходных дожди ожидаются в горах Ингушетии, в Калининградской, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, а заморозки в Бурятии и Забайкальском крае, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"С 6 по 8 июня в горах Ингушетии пройдет сильный дождь с грозой и за три дня там может выпасть 25-50 миллиметров осадков", - рассказала синоптик.
Она также добавила, что в субботу сильные дожди будут в Калининградской, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
"Атмосферный фронт принес сильные дожди в Калининградскую область, где в субботу ожидаются грозы. Далее фронт переместится на Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую области, где в выходные пройдут ливневые дожди с грозами", - объяснила Паршина.
Синоптик предупредила и о заморозках на выходных в Бурятии, где ночью ожидается до -4 и в Забайкальском крае ночью до -5 градусов.
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