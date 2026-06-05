Синоптик пообещал жару москвичам в выходные

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в Москве на выходных ожидается жара до +28 градусов.
- По словам Шувалова, в субботу и воскресенье в Москве будет высокое давление и без осадков.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Жаркая погода ожидается на выходных в Москве, воздух прогреется до плюс 28 градусов, рассказал в беседе с РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Ранее синоптик сообщал РИА Новости, что тепло вернется в Москву с приходом календарного лета.
"Погода сориентировалась на жару. Эта погода будет без осадков, начиная с субботы, в выходные дни это будет плюс 23 - плюс 28 градусов в дневные часы... В субботу и воскресенье у нас относительно высокое давление - фронтальный раздел, который идет с запада, застопорит свое движение на западе Центрального федерального округа. Поэтому в Москве в субботу и воскресенье без осадков", - рассказал Шувалов.