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Синоптик пообещал жару москвичам в выходные - РИА Новости, 05.06.2026
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10:55 05.06.2026
Синоптик пообещал жару москвичам в выходные

Шувалов: жаркая погода ожидается на выходных в Москве, до плюс 28 градусов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОтдыхающая в парке Горького в Москве
Отдыхающая в парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Отдыхающая в парке Горького в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в Москве на выходных ожидается жара до +28 градусов.
  • По словам Шувалова, в субботу и воскресенье в Москве будет высокое давление и без осадков.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Жаркая погода ожидается на выходных в Москве, воздух прогреется до плюс 28 градусов, рассказал в беседе с РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Ранее синоптик сообщал РИА Новости, что тепло вернется в Москву с приходом календарного лета.
"Погода сориентировалась на жару. Эта погода будет без осадков, начиная с субботы, в выходные дни это будет плюс 23 - плюс 28 градусов в дневные часы... В субботу и воскресенье у нас относительно высокое давление - фронтальный раздел, который идет с запада, застопорит свое движение на западе Центрального федерального округа. Поэтому в Москве в субботу и воскресенье без осадков", - рассказал Шувалов.
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Синоптик пообещал москвичам теплую погоду "миллион на миллион" в выходные
08:14
 
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