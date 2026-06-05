Подмосковье впервые заняло второе место в рейтинге инвестклимата

"Подмосковье впервые заняло второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив. Благодарю генерального директора АСИ Светлану Чупшеву и всю команду Агентства за совместную работу. Для нас этот результат - прежде всего оценка того, насколько комфортно бизнесу работать в регионе", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.