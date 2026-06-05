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Подмосковье впервые заняло второе место в рейтинге инвестклимата - РИА Новости, 05.06.2026
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Новости Подмосковья
 
12:56 05.06.2026
Подмосковье впервые заняло второе место в рейтинге инвестклимата

Московская область впервые заняла второе место в нацрейтинге инвестклимата

© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области/Александра СтепановаГубернатор Московской области Андрей Воробьев на ПМЭФ- 2026
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области/Александра Степанова
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на ПМЭФ- 2026
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Подмосковье впервые заняло второе место в Национальном рейтинге инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Подмосковье впервые заняло второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив. Благодарю генерального директора АСИ Светлану Чупшеву и всю команду Агентства за совместную работу. Для нас этот результат - прежде всего оценка того, насколько комфортно бизнесу работать в регионе", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
В прошлом году, по данным пресс-службы губернатора и правительства Московской области, регион занял третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ, сохранив результат 2024 года.
Презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации традиционно прошла на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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Новости ПодмосковьяПМЭФАгентство стратегических инициатив (АСИ)Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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