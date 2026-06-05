Подмосковье впервые заняло второе место в рейтинге инвестклимата

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Подмосковье впервые заняло второе место в Национальном рейтинге инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Подмосковье впервые заняло второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив. Благодарю генерального директора АСИ Светлану Чупшеву и всю команду Агентства за совместную работу. Для нас этот результат - прежде всего оценка того, насколько комфортно бизнесу работать в регионе", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
В прошлом году, по данным пресс-службы губернатора и правительства Московской области, регион занял третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ, сохранив результат 2024 года.
Презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации традиционно прошла на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.