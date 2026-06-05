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Подгузова: патриотизм и семья являются базисом госсуверенитета - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:41 05.06.2026
Подгузова: патриотизм и семья являются базисом госсуверенитета

Подгузова на ПМЭФ: патриотизм и семья являются базисом госсуверенитета

© Фото : Пресс-служба ПСБВера Подгузова
Вера Подгузова - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Пресс-служба ПСБ
Вера Подгузова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В основе государственного суверенитета России лежат три ключевых элемента – патриотизм, семейные ценности и опора на традиции; эти ценности, наряду с уникальным культурным кодом, формируют имидж нашей страны на международной арене, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.
Об этом она рассказала на сессии "Оплот защиты традиционных ценностей - Россия", проходящей на полях XXIX Петербургского международного экономического форума.
Подгузова отметила, что приоритетными направлениями для государства, бизнеса и крупных корпораций должны стать поддержка традиционных производств в регионах, высокотехнологичных и наукоемких отраслей, а также развитие "продуктового патриотизма". Спикер предложила использовать этот подход для продвижения отечественной продукции на мировых рынка.
"Можно применять "продуктовый патриотизм" в разных сферах, например, в промышленности и освоении космоса, в науке и спорте, в производстве товаров и сельском хозяйстве и др. Этот инструмент поможет сформировать новый облик страны, продемонстрировать ее традиции, историческое наследие и достижения, гуманитарные ценности. Многие региональные производители несут в себе культурный код нашей страны, их необходимо поддерживать, содействуя выходу на дружественные зарубежные рынки", – отметила она.
В качестве примера Подгузова привела проект "Душа России", который объединяет культурные традиции народов страны: "На ПМЭФ работает отдельный павильон, где представлена продукция из разных регионов, десятки художников, дизайнеров, ремесленников представляют свою работу. И это не только про фольклор — это про экономику локальных брендов и сохранение культурного кода. Через поддержку таких производств формируются рабочие места для молодежи и семей, позволяя им заниматься любимым делом и оставаться жить и работать в своем регионе".
Кроме того, ПСБ реализует программу "Новое звание - предприниматель", ориентированную на военнослужащих и участников СВО, ветеранов боевых действий и их семьи. Программа включает профориентацию, онлайн-обучение, помощь в разработке бизнес-плана и предоставление финансовых инструментов для старта бизнеса, что позволяет военнослужащим, увольняющимся в запас, и их близким получить профессию или основать собственное дело.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026Вера ПодгузоваПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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