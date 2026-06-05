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Подгузова: банки являются лидерами финансового просвещения - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:06 05.06.2026
Подгузова: банки являются лидерами финансового просвещения

Подгузова на ПМЭФ: банки являются лидерами финансового просвещения

© Фото : Пресс-служба ПСБСтарший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова
Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Пресс-служба ПСБ
Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Банки справедливо заняли лидирующие позиции в сфере финансового просвещения, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова на сессии "Формирование финансовой культуры как стратегический вклад в развитие государства", проходящей на полях ПМЭФ.
"По данным исследования Индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР), проводимого банком совместно с НИФИ Минфина России и Аналитическим центром НАФИ, в этом году банкам доверяют почти 80% россиян, в 2023 году этот показатель составлял 70%. Мы видим устойчивый рост доверия к банковской системе. Именно финансовые организации имеют возможность напрямую общаться с гражданами, поэтому вполне естественно, что банки взяли на себя одну из ведущих ролей. У нас есть доступ к аудитории и экспертиза. Если мы не заполним пробел качественными знаниями, его заполнят сомнительные гуру и мошенники", – приводит пресс-служба ПСБ слова Подгузовой.
В качестве приоритетных направлений развития финграмотности Подгузова назвала защиту от кибермошенничества, инвестиционную грамотность, работу с уязвимыми группами населения и новые технологии, такими как цифровой рубль, искусственный интеллект и ЦФА.
"Перед банковским сообществом, федеральными органами исполнительной власти, Банком России стоит новая задача - рассказывать гражданам о цифровом рубле. Для нас начинается новый трек по финансовой грамотности", – добавила она.
Особое внимание ПСБ уделяет созданию доступных каналов коммуникации и разным форматам просветительской работы.
"Форум "Просто капитал" — наше ключевое мероприятие. В 2025 году он охватил 7,5 миллиона зрителей, а информационный охват превысил 120 миллионов человек. Для особой категории наших клиентов, военнослужащих и ветеранов боевых действий, совместно с фондом "Защитники Отечества" и Институтом развития интернета мы запустили специальный информационный ресурс - "СВОИРОДНЫЕ.РФ", где в том числе освещаются популярные финансовые темы, например, военная ипотека и защита от мошенников", – сказала Подгузова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
ПМЭФ-2026ПСБ (Банк ПСБ)Вера Подгузова
 
 
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