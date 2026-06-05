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Подгузова: культурные проекты становятся стимулом экономического развития - РИА Новости, 05.06.2026
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11:53 05.06.2026
Подгузова: культурные проекты становятся стимулом экономического развития

Вера Подгузова: культурные проекты становятся стимулом экономического развития

© Фото : пресс-служба ПСБВера Подгузова
Вера Подгузова - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : пресс-служба ПСБ
Вера Подгузова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Культурные проекты способствуют развитию регионов, повышают их туристическую привлекательность, поддерживают локальные производства и креативные индустрии, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова в ходе сессии "Опережая время: академическое искусство как инвестиция страны в свое будущее", состоявшейся на XXIX Петербургском международном экономическом форуме.
Подгузова рассказала о проектах ПСБ в сфере культуры и искусства, реализуемых в столице и различных регионах России. Банк сотрудничает с ведущими учреждениями культуры страны, среди которых – Большой театр, Третьяковская галерея и Государственный исторический музей.
В своем выступлении спикер отметила значение культурных инициатив для сохранения исторического наследия, поддержки талантливой молодежи и развития территорий.
"Для ПСБ тема поддержки культуры и искусства является одной из основополагающих в части нашей социальной ответственности. У нас есть целый ряд проектов, и все они очень различны по своей направленности. Особенное внимание – поддержке культурной составляющей в регионах", — приводит пресс-служба ПСБ слова Подгузовой.
Банк реализует музыкально-просветительский проект "Чистая классика – молодым талантам новых регионов", направленный на поддержку творчески одаренных детей из Крыма, Донбасса и Новороссии. Различные культурно-просветительские инициативы финансовая организация поддерживает в Чувашии, Туле, Нижнем Новгороде, Калининграде и других регионах присутствия.
Отдельное внимание в своем выступлении Подгузова уделила проекту "Душа России", который банк реализует совместно с фондом "Росконгресс". Проект направлен на популяризацию культурного многообразия регионов страны, сохранение традиций народов России, поддержку народных художественных промыслов и знакомство широкой аудитории с особенностями территорий, составляющими культурное богатство страны.
"Каждый регион России по-своему уникален. Мы этим гордимся и помним, что наша страна - многоконфессиональная и многонациональная. Именно в этом единстве – наша сила и основа культурного богатства", – резюмировала Подгузова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
 
Вера ПодгузоваПСБ (Банк ПСБ)ПМЭФ
 
 
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