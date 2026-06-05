Подгузова: культурные проекты становятся стимулом экономического развития

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Культурные проекты способствуют развитию регионов, повышают их туристическую привлекательность, поддерживают локальные производства и креативные индустрии, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова в ходе сессии "Опережая время: академическое искусство как инвестиция страны в свое будущее", состоявшейся на XXIX Петербургском международном экономическом форуме.

Подгузова рассказала о проектах ПСБ в сфере культуры и искусства, реализуемых в столице и различных регионах России. Банк сотрудничает с ведущими учреждениями культуры страны, среди которых – Большой театр, Третьяковская галерея и Государственный исторический музей.

В своем выступлении спикер отметила значение культурных инициатив для сохранения исторического наследия, поддержки талантливой молодежи и развития территорий.

"Для ПСБ тема поддержки культуры и искусства является одной из основополагающих в части нашей социальной ответственности. У нас есть целый ряд проектов, и все они очень различны по своей направленности. Особенное внимание – поддержке культурной составляющей в регионах", — приводит пресс-служба ПСБ слова Подгузовой.

Банк реализует музыкально-просветительский проект "Чистая классика – молодым талантам новых регионов", направленный на поддержку творчески одаренных детей из Крыма, Донбасса и Новороссии. Различные культурно-просветительские инициативы финансовая организация поддерживает в Чувашии, Туле, Нижнем Новгороде, Калининграде и других регионах присутствия.

Отдельное внимание в своем выступлении Подгузова уделила проекту "Душа России", который банк реализует совместно с фондом "Росконгресс". Проект направлен на популяризацию культурного многообразия регионов страны, сохранение традиций народов России, поддержку народных художественных промыслов и знакомство широкой аудитории с особенностями территорий, составляющими культурное богатство страны.

"Каждый регион России по-своему уникален. Мы этим гордимся и помним, что наша страна - многоконфессиональная и многонациональная. Именно в этом единстве – наша сила и основа культурного богатства", – резюмировала Подгузова.