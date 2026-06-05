Новый проект по поддержке семей с детьми реализуют в Костромской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Губернатор Костромской области на Петербургском международном экономическом форуме достиг договоренности о реализации в регионе нового проекта по поддержке семей с детьми, сообщает обладминистрация.

В рамках ПМЭФ состоялась рабочая встреча губернатора Костромской области Сергея Ситникова с совладельцем, первым заместителем председателя правления ПАО "Совкомбанк" Сергеем Хотимским.

"Сегодня мы обсуждали вопрос, связанный с участием Совкомбанка в новом проекте, который связан с демографией, поддержкой рождаемости и семьи. В конце июля-августа мы его презентуем и подпишем соглашение", - приводятся в сообщении слова Ситникова.

Губернатор выразил благодарность Хотимскому за участие банка в благотворительных проектах на территории Костромской области.

Благодаря совместной работе Совкомбанка с фондом "Будущее сейчас" в регионе с 2013 года количество детей в специализированных госучреждениях сократилось более чем в шесть раз, отмечается в сообщении. Активно проводится работа по возвращению в кровные семьи детей, чьи родители не лишены родительских прав. В итоге 96% из них, по данным обладминистрации, возвращаются домой.

В сообщении уточняется, что по итогам первого квартала 2026 года Костромская область была включена в топ регионов, которые достигли лучших результатов по снижению уровня социального сиротства.