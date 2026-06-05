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Новый проект по поддержке семей с детьми реализуют в Костромской области - РИА Новости, 05.06.2026
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Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
16:10 05.06.2026
Новый проект по поддержке семей с детьми реализуют в Костромской области

Ситников: в Костромской области реализуют проект по поддержке семей с детьми

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСергей Ситников
Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сергей Ситников. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Губернатор Костромской области на Петербургском международном экономическом форуме достиг договоренности о реализации в регионе нового проекта по поддержке семей с детьми, сообщает обладминистрация.
В рамках ПМЭФ состоялась рабочая встреча губернатора Костромской области Сергея Ситникова с совладельцем, первым заместителем председателя правления ПАО "Совкомбанк" Сергеем Хотимским.
"Сегодня мы обсуждали вопрос, связанный с участием Совкомбанка в новом проекте, который связан с демографией, поддержкой рождаемости и семьи. В конце июля-августа мы его презентуем и подпишем соглашение", - приводятся в сообщении слова Ситникова.
Губернатор выразил благодарность Хотимскому за участие банка в благотворительных проектах на территории Костромской области.
Благодаря совместной работе Совкомбанка с фондом "Будущее сейчас" в регионе с 2013 года количество детей в специализированных госучреждениях сократилось более чем в шесть раз, отмечается в сообщении. Активно проводится работа по возвращению в кровные семьи детей, чьи родители не лишены родительских прав. В итоге 96% из них, по данным обладминистрации, возвращаются домой.
В сообщении уточняется, что по итогам первого квартала 2026 года Костромская область была включена в топ регионов, которые достигли лучших результатов по снижению уровня социального сиротства.
"Мы убеждены, что общими усилиями, используя в том числе опыт взаимодействия, который сложился между бизнесом, администрацией и лично губернатором Сергеем Константиновичем Ситниковым по работе с сиротами, по демографии сможем добиться значительных успехов", – цитирует обладминистрация Хотимского.
 
Костромская областьСергей СитниковСовкомбанкПМЭФ
 
 
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