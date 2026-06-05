Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели Daily Mail обсуждают ответ президента России Владимира Путина на открытое письмо Владимира Зеленского.
- Комментаторы выражают негативное отношение к Зеленскому и говорят об отсутствии причин для встречи Путина с ним.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Читатели Daily Mail обсуждают ответ президента России Владимира Путина на открытое письмо Владимира Зеленского.
"Как смеет этот комик писать такое некультурное и грубое письмо президенту Российской Федерации? Кажется, он забыл, как к нему относятся мировые лидеры и как его выгоняют из своих кабинетов", — написал один из комментаторов.
"Нет причин для встречи. Зеленский в отчаянии и просто делает то, что хотят его кураторы. Убийство детей в результате удара по общежитию не поможет положить этому конец. Он должен уйти", — поделился мнением еще один пользователь.
"Сомневаюсь, что сама НАТО согласится на прекращение войны", — подытожил читатель.
В пятницу Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что пока не видит смысла во встрече с главой киевского режима.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил президенту России провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя письмо, заявил, что глава киевского режима может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.