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В Британии забили тревогу после ответа Путина на письмо Зеленского - РИА Новости, 05.06.2026
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23:15 05.06.2026

В Британии забили тревогу после ответа Путина на письмо Зеленского

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТрансляция пленарного заседания ПМЭФ-2026
Трансляция пленарного заседания ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Трансляция пленарного заседания ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели Daily Mail обсуждают ответ президента России Владимира Путина на открытое письмо Владимира Зеленского.
  • Комментаторы выражают негативное отношение к Зеленскому и говорят об отсутствии причин для встречи Путина с ним.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Читатели Daily Mail обсуждают ответ президента России Владимира Путина на открытое письмо Владимира Зеленского.
"Как смеет этот комик писать такое некультурное и грубое письмо президенту Российской Федерации? Кажется, он забыл, как к нему относятся мировые лидеры и как его выгоняют из своих кабинетов", — написал один из комментаторов.
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"А зачем ему встречаться с марионеткой? Зеленским управляют его хозяева из НАТО", — отметил другой.
"Нет причин для встречи. Зеленский в отчаянии и просто делает то, что хотят его кураторы. Убийство детей в результате удара по общежитию не поможет положить этому конец. Он должен уйти", — поделился мнением еще один пользователь.
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"Сомневаюсь, что сама НАТО согласится на прекращение войны", — подытожил читатель.
В пятницу Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что пока не видит смысла во встрече с главой киевского режима.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил президенту России провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя письмо, заявил, что глава киевского режима может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.
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