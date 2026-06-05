Краткий пересказ от РИА ИИ Читатели Daily Mail обсуждают ответ президента России Владимира Путина на открытое письмо Владимира Зеленского.

Комментаторы выражают негативное отношение к Зеленскому и говорят об отсутствии причин для встречи Путина с ним.

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Читатели Читатели Daily Mail обсуждают ответ президента России Владимира Путина на открытое письмо Владимира Зеленского.

"Как смеет этот комик писать такое некультурное и грубое письмо президенту Российской Федерации? Кажется, он забыл, как к нему относятся мировые лидеры и как его выгоняют из своих кабинетов", — написал один из комментаторов.

"А зачем ему встречаться с марионеткой? Зеленским управляют его хозяева из НАТО ", — отметил другой.

"Нет причин для встречи. Зеленский в отчаянии и просто делает то, что хотят его кураторы. Убийство детей в результате удара по общежитию не поможет положить этому конец. Он должен уйти", — поделился мнением еще один пользователь.

"Сомневаюсь, что сама НАТО согласится на прекращение войны", — подытожил читатель.

В пятницу Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что пока не видит смысла во встрече с главой киевского режима.