"В чем смысл?" Ответ Путина на письмо Зеленского вызвал переполох на Западе

"Настоятельно рекомендую всем ознакомиться с письмом целиком. В чем смысл? Очевидно, что нам, спонсорам войны, это преподносится как "предложение мира". Ни один нормальный человек не воспримет всерьез такую ​​тщеславную, оскорбительную и угрожающую лексику", — написал один из комментаторов.

"Это была всего лишь очередная дымовая завеса от Зеленского, чтобы выжать из Запада еще больше денег на следующей встрече. И эти дилетанты снова попадутся на уловку, потратив еще больше денег, которые им не принадлежат. Встреча на высшем уровне имеет смысл только в том случае, если есть согласованные условия, принятые обеими сторонами и готовые к подписанию. И эти условия должны быть согласованы заранее на рабочем уровне. Все остальное — просто показуха", — подчеркнул еще один пользователь.