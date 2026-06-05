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"В чем смысл?" Ответ Путина на письмо Зеленского вызвал переполох на Западе - РИА Новости, 05.06.2026
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"В чем смысл?" Ответ Путина на письмо Зеленского вызвал переполох на Западе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели Die Welt активно отреагировали на ответ президента России Владимира Путина на открытое письмо Владимира Зеленского.
  • Пользователи портала критикуют Зеленского за нечестность и выражают мнение, что его действия направлены на получение поддержки и финансирования от Запада.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt бурно отреагировали на ответ президента России Владимира Путина на открытое письмо Владимира Зеленского.
"Настоятельно рекомендую всем ознакомиться с письмом целиком. В чем смысл? Очевидно, что нам, спонсорам войны, это преподносится как "предложение мира". Ни один нормальный человек не воспримет всерьез такую ​​тщеславную, оскорбительную и угрожающую лексику", — написал один из комментаторов.
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"Москва всегда утверждала, что переговоры без основы для обсуждения — бессмысленны. Если Киев не готов обсуждать территориальные уступки, то встреча бесполезна", — отметил другой.
"Зеленский — лживый провокатор и нечестен. Я отвергаю эту игру, которая, несомненно, скоординирована с ЕС", — высказался третий
"Это была всего лишь очередная дымовая завеса от Зеленского, чтобы выжать из Запада еще больше денег на следующей встрече. И эти дилетанты снова попадутся на уловку, потратив еще больше денег, которые им не принадлежат. Встреча на высшем уровне имеет смысл только в том случае, если есть согласованные условия, принятые обеими сторонами и готовые к подписанию. И эти условия должны быть согласованы заранее на рабочем уровне. Все остальное — просто показуха", — подчеркнул еще один пользователь.
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"Мне трудно поверить, что Зеленский намеревался таким образом завоевать доверие. Эти банальности адресованы широкой публике или спонсорам конфликта. Подобные письма, полные обвинений, угроз и предложений, напоминают работы школьников. В них отсутствует какой-либо профессионализм", — подытожил читатель.
В пятницу Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что пока не видит смысла во встрече с главой киевского режима.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил президенту России провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя письмо, заявил, что глава киевского режима может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.
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