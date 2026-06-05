Песков назвал ответ Путина на письмо Зеленского серьезным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ответ Владимира Путина на письмо Владимира Зеленского серьезным.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал серьезным ответ российского лидера Владимира Путина на письмо Владимира Зеленского.
"Вы слышали, какой был серьезный ответ. Если вы считаете несерьезным ответом, то значит, вы не слышали. Переслушайте", - сказал Песков журналистам.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране. Песков сообщил, что Путину был передан письменный вариант "открытого письма" Зеленского, президент России ознакомился с ним. В ходе пленарного заседания ПМЭФ Путин ответил на письмо Зеленского.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.