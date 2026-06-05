"Этого недостаточно". На Западе поразились письму Путину от Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос заявил, что открытое письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину демонстрирует провал европейской стратегии по давлению на Москву.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Открытое письмо Владимира Зеленского, адресованное российскому лидеру Владимиру Путину, обличает провал европейской стратегии по давлению на Москву, заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X.
"Это письмо демонстрирует то, что многие европейские лидеры до сих пор отказываются признавать: одних лишь негативных стимулов недостаточно для прекращения войны, особенно когда речь идет о санкциях и других ограничениях", — написал он.
Вчера глава киевского режима опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Владимиру Путину завершить конфликт.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства ознакомился с письменным вариантом обращения, но не стал раскрывать реакцию российского лидера. По словам Пескова, эту тему так или иначе затронут на сегодняшнем пленарном заседании ПМЭФ.
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