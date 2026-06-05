МИД Украины довел письмо Зеленского к Путину до ООН, ОБСЕ и Совета Европы

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Письмо Владимира Зеленского к президенту РФ Владимиру Путину было официально зарегистрировано и разослано на площадки международных организаций, в том числе ООН, ОБСЕ и Совет Европы, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.