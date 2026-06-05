Рейтинг@Mail.ru
МИД Украины довел письмо Зеленского к Путину до ООН, ОБСЕ и Совета Европы - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 05.06.2026
МИД Украины довел письмо Зеленского к Путину до ООН, ОБСЕ и Совета Европы

Сибига: письмо Зеленского Путину разослали на площадки ООН, ОБСЕ и Совета Европы

© AP Photo / Andrii NesterewnkoАндрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Andrii Nesterewnko
Андрей Сибига. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Украины официально зарегистрировал письмо Зеленского к Путину и разослал на площадки международных организаций, включая ООН, Совет Европы и ОБСЕ, сообщили в ведомстве.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Письмо Владимира Зеленского к президенту РФ Владимиру Путину было официально зарегистрировано и разослано на площадки международных организаций, в том числе ООН, ОБСЕ и Совет Европы, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
"Мы его (письмо - ред.) зарегистрировали и разослали также на площадки международных организаций, включая ООН, Совет Европы, ОБСЕ", - сказал Сибига в прямом эфире телемарафона "Единые новости".
Ранее Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Путину завершить конфликт. Он также предложил провести встречу в третьей стране, а качестве вариантов предложил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
Ранее президент РФ на полях ПМЭФ заявил, что Россия найдет на Украине тех, кто подпишет мирный договор, было бы у Киева желание. Он напомнил, что ровно два года назад истекли полномочия Зеленского, а Россия может подписывать документы исключительно с легитимными представителями.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Макрон оценил письмо Зеленского Путину
Вчера, 14:28
 
В миреРоссияУкраинаШвейцарияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинАндрей СибигаООНОБСЕСовет Европы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала