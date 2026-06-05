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В Раде объяснили смысл письма Зеленского Путину - РИА Новости, 05.06.2026
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00:42 05.06.2026 (обновлено: 08:29 05.06.2026)
В Раде объяснили смысл письма Зеленского Путину

Дубинский: письмо Зеленского Путину является еще одной картой агонии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что письмо Зеленского Путину — это попытка продлить войну.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Письмо Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину является еще одной картой агонии, которую достали из пустых рукавов, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Ранее Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Путину завершить конфликт. Он также предложил провести встречу в третьей стране, а качестве вариантов предложил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
"Письмо Зеленского Путину - это еще одна карта агонии, которую Зеленский достает из пустых рукавов. И делает все для того, чтобы война не заканчивалась", - написал Дубинский в Telegram-канале.
Ранее президент РФ на полях ПМЭФ заявил, что Россия найдет на Украине тех, кто подпишет мирный договор, было бы у Киева желание. Он напомнил, что ровно два года назад истекли полномочия Зеленского, а Россия может подписывать документы исключительно с легитимными представителями.
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