В Раде объяснили смысл письма Зеленского Путину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что письмо Зеленского Путину — это попытка продлить войну.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Письмо Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину является еще одной картой агонии, которую достали из пустых рукавов, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Письмо Зеленского Путину - это еще одна карта агонии, которую Зеленский достает из пустых рукавов. И делает все для того, чтобы война не заканчивалась", - написал Дубинский в Telegram-канале.